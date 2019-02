Golul sezonului pentru un român în Anglia! Dennis Politic a înscris de la jumătatea terenului sub privirile lui David Beckham

16:50

Italianul Devis Mangia, antrenorul celor de la CSU Craiova, a vorbit despre victoria la limită a echipei sale, 1-0 cu FC Hermannstadt. (Detalii AICI)„Sigur, nu am făcut un meci perfect. L-am controlat, dar nu ne-am creat multe ocazii de a marca. Am riscat și am fost surprinși în două situații. Dar este bine că am câștigat. Sunt mulțumit de jucătorii care au intrat de la început și foarte mulțumit de cei care au intrat pe parcurs. ...