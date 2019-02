Tăriceanu o demolează pe Kovesi și oferă prima reacție după audierea șefei DNA: „Cel mai grav lucru este corupţia de putere. Nu este mai egală decât alții”

14:00

Amenzile aplicate șoferilor începând cu 1 ianuarie 2019 nu sunt legale. Conducătorii care le-au plătit deja și-ar putea primi banii înapoi, în timp ce cele rămase neachitate ar putea fi anulate definitiv. Miile de români amendați de la începutul acestui an pentru diferite contravenții pot să nu își plătească amenzile, căci lipsesc prevederile legale necesare. […] The post COD RUTIER 2019. Veste uriasă pentru şoferi, legea a fost aplicată ilegal. Cum poţi anula amenzile rutiere appeared first on Cancan.ro.