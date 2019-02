CSM București - Dukla Praga 30-25 // Calificați în "sferturile" Challenge Cup fără emoții + Marți e tragerea la sorți

22:30

Ciprian Deac nu înțelege de ce campioana României nu poate câștiga în 2019. Experimentatul mijlocaș își taxează colegii și e convins că CFR ar avea probleme chiar și dacă ar întâlni o echipă de Liga a 2-a. „Nu pot să fiu bucuros. E păcat, ne-a părăsit și norocul. Am avut om în plus, 1-0, și nu am luat decât un punct. E clar că nu mai suntem echipa de anul trecut. Ceva ne lipsește, ceva s-a schimbat. ...