Atletism: România, 12 medalii la Campionatele Balcanice indoor de la Istanbul

17:20

Actorul elveţian Bruno Ganz, cunoscut şi pentru rolul lui Adolf Hitler în controversatul film german "Der Untergang/Ultimele zile ale lui Hitler" (2004), a murit la 16 februarie 2019, la vârsta de 77 de ani, în oraşul său natal Zurich, a anunţat agentul său Patricia Baumbauer, conform agenţiilor internaţionale de ştiri.Bruno Ganz s-a născut la 22 martie 1941, din tată elveţian care lucra ca mecanic şi mamă italiană, potrivit dpa.Bruno Ganz a avut o carieră artistică în televiziune, cinema şi teatru de limbă german desfăşurată pe parcursul unei jumătăţi de secol.A debutat în teatru în 1961 şi şi-a câştigat o bună reputaţie încă de la început. În 1970 a înfiinţat, împreună cu Peter Stein, compania de teatru "Schaubuehne" din Berlin, potrivit imdb.com. A devenit cunoscut în lumea filmului în urma interpretării din ''Summer Guests'' (1976).A urmat rolul din 'The Marquise of O.'', în regia lui Eric Rohmer, peliculă care a obţinut Marele premiu special al Festivalului de la Cannes, ediţia din 1976, potrivit AFP.A lucrat cu regizorul german Wim Wenders, interpretând în peliculele "The American Friend" (1977), "Wings of Desire" (1987), sau "The Million Dollar Hotel" (2000). A mai jucat, printre altele, în peliculele ''Unknown'' (2011), ''The Counselor'' (2013), ''The Party'' (2017), The Witness (2018). A fost considerat unul dintre cei mai buni actori de teatru şi film în limba germană.Era deţinătorul actual al Iffland-Ring, un inel care se acordă celui considerat cel mai bun actor de limbă germană al momentului, şi care după moartea sa va trece la un alt actor pentru care va trebui să se caute un succesor. Potrivit AFP, în iulie 2018 medicii l-au diagnosticat cu cancer la colon.De-a lungul carierei a câştigat 27 de premii şi a primit 15 nominalizări la diferite distincţii de profil, conform imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Simona Aruştei)