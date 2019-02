EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 februarie

05:40

Piesa care va reprezenta România la Eurovision 2019 va fi votată duminică, în urma show-ului Selecţiei Naţionale de la Sala Polivalentă din Capitală, spectacol ce va cuprinde şi un recital al artistei israeliene Netta Barzilai - câştigătoarea competiţiei internaţionale de anul trecut.Televiziunea publică, organizatoarea evenimentului, anunţă un show cu 200 de metri pătraţi de LED, videomapping, scenografie video şi efecte speciale. În premieră, doi câştigători Eurovision - Netta şi Emmelie de Forest - vor urca pe scena finalei naţionale, iar seria recitalurilor serii este completată de Inis Neziri - laureata marelui trofeu Cerbul de Aur de anul trecut.Spectacolul de duminică va avea trei prezentatori: Aurelian Temişan, Ilinca Avram şi Alina Ionescu.Ordinea intrării în concurs, decisă prin tragere la sorţi, este următoarea: 1. Linda Teodosiu, cu "Renegades", 2. Olivier Kaye, cu "Right now", 3. Laura Bretan, cu "Dear Father", 4. Teodora Dinu, cu "Skyscraper", 5. Claudiu Mirea, cu "We Are The Ones", 6. Aldo Blaga, cu "Your Journey", 7. Ester Peony, cu "On a Sunday", 8. Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, cu "Daina, 9. Bella Santiago, cu "Army Of Love", 10. Trooper, cu "Destin", 11.Dya & Lucian Colareza, cu "Without You (Sin Ti)" şi 12. Mirela Vaida, cu "Underground".Reprezentantul României la Eurovision va fi ales de un juriu format din Tali Eshkoli - Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest - laureată a ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams - jurnalişti şi influenceri consacraţi în fenomenul Eurovision Song Contest, Şerban Cazan - Head of Production HaHaHa Production şi artistul moldovean Alex Calancea.Publicul este al şaptelea jurat al finalei naţionale. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, punctajele obţinute prin televot vor aveaponderea punctajului acordat de către un membru al juriului. Telespectatorii îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...12), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0,5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 12, cu acelaşi tarif (0,5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singură dată pentru fiecare piesă în parte.Liniile telefonice se vor deschide la semnalul "Start vot!" şi se vor închide la semnalul "Stop vot!".Show-ul va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi online, pe TVR+, duminică, de la ora 20,30.Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.eurovision.tvr.ro