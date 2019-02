„Eșecuri și frustrări”. Andra a recunoscut totul, după 10 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță

17:10

Un cuplu de vegani radicali este acuzat că aproape şi-a înfometat până la moarte copilul de doar 5 luni, după ce l-a hrănit cu o „formulă de lapte” bazată pe cartofi. Copilul emaciat cântărea puţin peste 3,8 kg atunci când a fost descoperit de autorităţi, cu aproape 500 de grame mai puţin decât la naştere, […] The post Un cuplu de vegani, acuzat că şi-a înfometat până la moarte copilul de 5 luni! Cu ce au înlocuit laptele appeared first on Cancan.ro.