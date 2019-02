Preţul mediu al energiei pe piaţa bursieră spot a scăzut cu 16% în săptămâna 4-10 februarie 2019

12:10

Lungmetrajul "Synonymes" ("Synonyms"), al regizorului israelian Nadav Lapid, despre un tânăr fost soldat israelian care fuge la Paris, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur, fiind desemnat cel mai bun film din competiţia oficială a celei de-a 69-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. La primirea premiului, Nadav Lapid - primul regizor israelian recompensat cu cel mai important premiu al Berlinalei - a declarat că acest film autobiografic ar putea provoca "un scandal în Israel". Însă, a adăugat el, "sper ca oamenii să poată înţelege că furia, ostilitatea, ura şi dispreţul intervin doar între fraţi şi surori, atunci când există un ataşament solid şi emoţii puternice". Foto: (c) Markus Schreiber/APMarele Premiu al Juriului a revenit peliculei "Grâce a Dieu" ("By the Grace of God"), a regizorului francez François Ozon, o dramă despre abuzurile sexuale comise de membri ai clerului asupra unor minori, în timp ce ursul Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a fost acordat cineastei germane Angela Schanelec pentru "Ich war zuhause, aber"("I Was at Home, But"). În ceea ce priveşte cele mai bune interpretări, Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă i-a fost decernat actriţei chineze Yong Mei, iar cel pentru cel mai bun actor lui Wang Jingchun pentru rolurile acestora din saga de familie "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son"), de regizorul chinez Wang Xiaoshuai, unde cei doi dau viaţă unui cuplu care înfruntă vicisitudinile vieţii în China după haosul provocat de Revoluţia Culturală. Foto: (c) Markus Schreiber/APUrsul de Argint pentru cel mai bun scenariu le-a fost acordat lui Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi şi Roberto Saviano pentru "La paranza dei bambini" (Piranhas), de Claudio Giovannesi. Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a revenit peliculei "Umbra", de Florian Fischer şi Johannes Krel, în timp ce "Blue Boy", produs de argentinianul Manuel Abramovich, cu românii Cătălin Cristuţiu, în calitate de editor de film, şi Bogdan Georgescu, în calitate de producător creativ, a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj.De asemenea, pelicula "Oray", de Mehmet Akif Büyükatalay, a primit premiul pentru cel mai bun film de debut.Şaisprezece filme au concurat la această ediţie pentru trofeul suprem al Berlinalei - Ursul de Aur, şapte dintre acestea fiind regizate de femei, inclusiv pelicula "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, care a deschis festivalul pe 7 februarie. Juriul internaţional al ediţiei de anul acesta a Berlinalei a fost prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche, căreia i s-au alăturat criticul de film american Justin Chang, actriţa germană Sandra Huller, regizorul chilian Sebastian Lelio, curatorul de film al Muzeului de Artă din New York, Rajendra Roy, şi actriţa şi producătoarea britanică Trudie Styler.În 2018, Ursul de Aur pentru cel mai bun film i-a revenit lungmetrajului "Nu mă atinge-mă ("Touch me not"), al regizoarei românce Adina Pintilie, care a fost recompensată şi cu trofeul pentru cel mai bun film de debut.Berlin, 16 feb /Agerpres/ - Lungmetrajul "Synonymes" ("Synonyms"), în regia lui Nadav Lapid, despre un tânăr israelian care încearcă să îşi ascundă originile după ce se mută la Paris, a câştigat sâmbătă seară mult-râvnitul Urs de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.Inspirată de experienţa personală a regizorului de a se muta în străinătate şi de sentimentele sale ambivalente pentru ţara lui natală, această coproducţie Franţa-Israel-Germania spune povestea lui Yaav (interpretat de Tom Mercier) şi a luptei sale de a se reinventa ca francez, renunţând la tot ceea ce este israelian. Lapid i-a dedicat acest film mamei ale Era, care i-a fost editor de film în toate peliculele sale şi a murit înainte de montajul final al filmului.Prezenţa românească la această ediţie a Berlinalei a fost asigurată de pelicula "Monştri.", în regia lui Marius Olteanu, care a primit sâmbătă premiul oferit de cititorii Tagesspiegel (Tagesspiegel Readers' Jury Award).Redăm în continuare lista câştigătorilor principalelor premii ale celei de-a 69-a ediţii a Berlinalei:Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Synonymes" ("Synonyms"), de Nadav LapidUrsul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Grâce a Dieu" ("By the Grace of God"), de François OzonUrsul de Argint pentru cel mai bun regizor - Angela Schanelec pentru "Ich war zuhause, aber" ("I Was at Home, But")Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Yong Mei pentru "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son"), de Wang XiaoshuaiUrsul de Argint pentru cel mai bun actor - Wang Jingchun pentru "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son"), de Wang XiaoshuaiUrsul de Argint pentru cel mai bun scenariu - Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi şi Roberto Saviano pentru "La paranza dei bambini" (Piranhas), de Claudio GiovannesiUrsul de argint - Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective în arta cinematografică - "Systemsprenger" ("System Crasher"), de Nora FingscheidtPremiul pentru cel mai bun documentar - "Talking About Trees", de Suhaib GasmelbariUrsul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - "Umbra", de Florian Fischer şi Johannes KrelUrsul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - "Blue Boy", de Manuel AbramovichPremiul Audi pentru scurtmetraj - "Rise", de Bárbara Wagner şi Benjamin de BurcaPremiul pentru cel mai bun film de debut - "Oray", de Mehmet Akif BüyükatalayUrsul de Argint pentru realizări artistice deosebite - Rasmus Videbćk pentru cinematografie, în "Ut og stjćle hester" ("Out Stealing Horses"), de Hans Petter Moland.Ursul de Aur pentru întreaga carieră - Charlotte Rampling.AGERPRES/(AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: *Berlinală 2019 - ''Monştri.'', în regia lui Marius Olteanu, câştigă premiul oferit de cititorii Tagesspiegel *Berlinală 2019 - Scurtmetrajul "Blue Boy", cu doi români în echipa de producţie, recompensat cu Ursul de Argint