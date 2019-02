GAZ METAN - SEPSI // liveTEXT de la 17:30 » Schimbări majore efectuate de Edi Iordănescu și Eugen Neagoe. Cum arată echipele de start

15:50

Mircea Rednic nu e lipsit de probleme nici în ziua meciului cu FC Botoșani, care e azi, de la ora 20:00, în direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Antrenorul lui Dinamo a aflat că mijlocașul Reda Jaadi (24 de ani) are temperatură și are mari șanse să absenteze diseară. Astfel, Rednic e nevoit să schimbe sistemul și probabil va juca 4-4-2. ...