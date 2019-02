GAZ METAN - SEPSI 0-1 // VIDEO Edward Iordănescu scufundă Mediașul! Sepsi se impune în deplasare și face un pas IMENS spre play-off » Cum arată clasamentul

17:40

Simona Halep s-a despărțit de Thierry Van Cleemput. Ce urmează? Jucătoarea noastră, de luni numărul 2 WTA, vrea să continue singură și să aplice sfaturile acumulate de-a lungul colaborării cu australianul Darren Cahill (2015-2018).„Pot spune că nu sunt acum în căutarea unui antrenor. Am echipa mea, am hitting partner-ul meu. Mă simt bine așa. Știu ce am spus atunci când a început anul, apoi am simțit că am nevoie de un antrenor. ...