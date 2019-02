”Prințișorul construcțiilor” din Ardeal schimbă mașinile în funcție de întâlniri!

12:50

Aparițiile misterioase ale unor obiecte zburătoare neidentificate există. Sunt poze, mărturii, cercetări. Pare din ce în ce mai clar că nu suntem singuri în Univers și ne întâlnim uneori cu niște omuleți mici, de până într-un metru înălțime ce coboară din OZN-uri. Cei care au avut ocazia să vadă aparatele de zbor spun că lumina […] The post Mărturii cutremurătoare ale piloților care au văzut OZN-uri. “Ne-am ascuns sub roțile avionului!” appeared first on Cancan.ro.