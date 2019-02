Mirela Vaida, nemulțumită după finala națională Eurovision 2019. Ce acuzații face

22:00

Bărbatul care a rămas prins sub autocar, în Capitală, este chiar șoferul vehiculului. Acesta a fost blocat acolo din cauza unui cric deteriorat. Șoseaua Kiseleff din Capitală a fost blocată duminică după-amiaza. Un autocar a încercat să facă o manevră periculoasă, iar un șofer a fost prins sub vehicul. Bărbatul blocat sub vehicul este […] Post-ul Cine e bărbatul care a rămas blocat sub un autocar în Capitală. Cum a reușit să ajungă acolo apare prima dată în Libertatea.ro.