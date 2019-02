Goran Bregovic concertează, împreună cu Orchestra Simfonică şi un cor de şase persoane, pe 2 aprilie, la Sala Palatului

07:40

John Joseph Travolta s-a născut la 18 februarie 1954, la Englewood, New Jersey, SUA. A abandonat studiile la 16 ani pentru a începe o carieră de actor şi la scurt timp deja era cunoscut pe Broadway.Rolul Vinnie Barbarino din seria tv "Welcome Back Kotter" i-a adus statutul de star, după care au urmat apariţiile sale în "The Devil's Rain" (1975) şi "Carrie" (1976). Recunoaşterea internaţională a venit odată cu musicalurile de succes "Saturday Night Fever" (1977) şi "Grease" (1978), conform site-ului www.biography.com.Au urmat apariţii în filmele "Moment by Moment (1978), "Urban Cowboy" (1980), "Staying Alive" (1983), "Two of a Kind" (1983), "Perfect" (1985), iar la finalul anilor '80 a jucat în seria "Look Who's Talking" alături de Kirstie Alley. În 1994 a avut o revenire spectaculoasă cu "Pulp Fiction", unde l-a interpretat pe Vincent Vega, rol pentru care a primit a doua nominalizare la Oscar. Au urmat proiecte cinematografice ca "Get Shorty" (1995, pentru care a primit Globul de aur), "Broken Arrow" (1996), "Phenomenon" (1996) "Primary Colors" (1998), ''The General's Daughter'' (1999), "Battlefield Earth" (2000).În anul 1998, Travolta a fost distins cu premiul Britannia de către British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Tot în 1998, Travolta a obţinut premiul Lifetime Achievement la Festivalul Filmului din Chicago, precizează site-ul cinemagia.ro. De asemenea, artistul a fost distins cu premiul Alen J. Pakula de către U.S. Broadcast Critics Association pentru rolul său din filmul "A Civil Action" (regia Steve Zaillian) care a fost realizat după romanul de succes omonim. Foto: (c) John Travolta/Facebook.comÎn 2001 a jucat alături de Halle Berry, Hugh Jackman şi Don Cheadle în "Swordfish", urmat de peliculele "Love Song for Bobby Long" (2004), "Ladder 49" (2004), "Wild Hogs" (2007). Tot în 2007 a jucat în travesti în musicalul "Hairspray", unde a interpretat rolul unei mame, performanţă pentru care a primit din nou o nominalizare la Golden Globe.Anul 2011 i-a adus distribuirea în filmul "Gotti", dar filmările au început abia în 2016, împreună cu Al Pacino, Joe Pesci, iar premiera a avut loc abia în 2018. Din filmografia lui Travolta mai amintim: "The Forger" (2014), "Life on the Line" (2015), "Criminal Activities" (2015, la care a fost şi coproducător), "In a Valley of Violence" (2016), "Speed Kills" (2018).În iunie 2018, o stradă din celebrul cartier newyorkez Brooklyn, devenit celebru în 1977 datorită filmului "Saturday Night Fever", a fost locul unde i s-a adus un omagiu actorului John Travolta, după 40 de ani de la lansarea filmului. Zeci de persoane s-au strâns pe strada 86 din Bensonhurst de Brooklyn pentru a asista la acest eveniment desfăşurat în afara pizzeriei Lenny's, unde Tony Manero, tânărul interpretat de Travolta, a cumpărat două felii de pizza pe care le-a mâncat în timp ce s-a plimbat prin zona prezentată în binecunoscutul film."Brooklyn s-a aflat în ADN-ul meu de la 'Welcome Back, Kotter' (serial filmat în cartierul newyorkez în care Travolta a jucat înainte de 'Saturday Night Fever')", a spus actorul, cu ocazia evenimentului. John Travolta a primit, în semn de recunoaştere a meritelor sale artistice, o stea pentru film, în partea de nord, aria 6900, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood, precizează site-ul cinemagia.ro.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: John Travolta/Facebook.com