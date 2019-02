Dezvăluire, chiar de la PSD: În minister, sunt funcţionari ÎNȚELEȘI cu constructorii de autostrăzi, ca să fie blocaje

09:30

"Am vazut ca domnul Teodorovici a facut niste comentarii in legatura cu OUG 114. Am ceva de spus. Ii dau un sfat domnului Teodorovici sa isi tina parerile pentru el in ceea ce priveste Ministerul Energiei, pentru ca nu cunoaste cum functioneaza. Nu cred ca are suficiente date ca sa stie cum functioneaza Ministerul Energiei care este condus de un liberal", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, sambata, intr-o conferinta de presa la Sinaia. Liderul ALDE a mai spus ca intre el, partidul pe care il conduce si Eugen Teodorovici este o diferenta de abordare si de viziune. "Intre mine, noi de la ALDE, si domnul Teodorovici este o diferenta de viziune si de abordare. El are o abordare socialista, etatista, noi avem o abordare liberala si care este specifica economiei de piata. Noi nu credem in instrumente de control pentru ca piata stie sa isi gaseasca solutiile pentru a scapa de aceste constrangeri. Constrangerile insa pot sa faca foarte mult rau. De ce? Pentru ca risca sa creeze distorsiune in piata, sa induca temeri, justificare sau nu, dar asta este in politica si nu numai. Noi lucram nu numai cu realitati, lucram si cu perceptii. Deci risca ca aceste masuri care sigur au plecat de la un obiectiv foarte corect, risca sa creeze si efecte colaterale care, in mod normal, daca le constatam trebuie sa incercam sa le atenuam sau sa le anihilam", a completat Tariceanu. Articolul integral pe ZIARE.COM