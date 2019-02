Crima care a îngrozit România! Și-a ucis viitorul ginere pentru a-și salva fiica

17:10

O nouă veste tragică pentru români. Cristina Rotaru a murit, decesul având loc în timp ce se afla în vacanță, în Germania. Femeia, comisar de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, este mamă a doi copii, o fată care învață la un liceu din Botoșani și un băiat care și-a terminat studiile. Cristina Rotaru […] The post Vestea care a îndoliat România. Cristina Rotaru a murit appeared first on Cancan.ro.