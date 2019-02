DINAMO - FC BOTOȘANI 1-2 // Un jucător de la Dinamo s-a făcut de râs cu Botoșani + alți 6 „câini” au jucat slab

22:40

Liviu Ciobotariu a revitalizat-o pe FC Botoșani, transformând-o într-o echipă care nu doar că are șanse mari să se califice în play-off, dar și etalează unul dintre cele mai frumaose jocuri din Liga 1. Antrenorul de 47 de ani a vorbit la finalul meciului despre victoria cu Dinamo, 2-1. „Sunt epuizat, am trăit la maximum acest meci. Mă bucur că am câștigat, am fost foarte bine organizați. ...