Mai multe ţări europene resping apelul lui Trump de repatriere a luptătorilor Statului Islamic

15:50

Lucrările la Magistrala 5 de metrou vor fi finalizate în totalitate până în septembrie-octombrie, iar dacă instanţa va judeca în regim de urgenţă contestaţiile cu privire la sistemul de automatizare vom putea da în exploatare această linie de metrou până la finele anului 2019, a declarat, luni, directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu.Aflat într-o vizită de lucru de şantierul M5, şeful Metrorex a explicat stadiul în care se află lucrările şi a dat asigurări că există finanţare pentru terminarea lor. Astfel, sunt alocaţi 417 milioane de lei pentru finalizarea tuturor lucrărilor care au rămas de executat."Scopul acestei vizite a fost pentru a transmite un mesaj foarte clar, şi anume că lucrările vor fi finalizate până în septembrie-octombrie în totalitate. Avem finanţarea asigurată pentru absolut toate lucrările, mai puţin finalizarea sistemului de automatizare care, după cum ştiţi, face obiectul unei contestaţii aflată în instanţă. De fapt, au fost două contestaţii. Prima a fost finalizată în 15 noiembrie (2018 - n. r.), iar al doilea dosar, cu a doua contestaţie, a fost suspendat. Noi am făcut demersuri încă de anul trecut la tribunal pentru a repune pe rol al doilea dosar - două intervenţii anul trecut, încă una anul acesta, soldată fără rezultat, apoi am făcut săptămâna trecută încă o intervenţie. Am trimis şi la tribunal, am trimis şi la CSM, am trimis şi domnului ministru (al Justiţiei - n. r.) Tudorel Toader şi s-au văzut unele rezultate, în sensul că am primit motivarea pentru decizia din 15 noiembrie. Acum sunt create premisele pentru ca acel de-al doilea dosar să fie repus pe rol. Noi sperăm că se va judeca în regim de urgenţă, aşa cum am solicitat, Magistrala 5 fiind un obiectiv de importanţă naţională aflat în programul de guvernare. Încă nutrim speranţa că vom putea da în exploatare Magistrala 5, dacă instanţa va soluţiona acest dosar în regim de urgenţă aşa cum am cerut noi", a explicat Şodolescu. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTODirectorul general al Metrorex a precizat că termenul de finalizare al sistemului de automatizare - obiectul contestaţiilor - este de 9 luni, însă poate fi scurtat la 6 luni, dacă se lucrează în trei schimburi."Instalarea sistemului de automatizare ar dura 9 luni - termenul de la licitaţie, dar din analizele noastre există premisele să fie finalizat în 6 luni, categoric luând în calcul să se lucreze în trei schimburi şi sâmbăta şi duminica. Asta înseamnă că încă sunt speranţe ca, dacă în două luni de zile se finalizează dosarul, să terminăm lucrările până la sfârşitul anului şi să dăm în exploatare", a menţionat el.Totuşi, Şodolescu a admis că dacă decizia instanţei nu va fi dată la timp, anul acesta nu se va circula cu metroul în Drumul Taberei. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Eu nu pot să fiu rupt de realitate. Dacă termenul se duce până în iulie - august, categoric nimeni nu va putea să finalizeze sistemul de automatizare în 4-5 luni. În septembrie, cel târziu octombrie, mai puţin sistemul de automatizare, metroul din Drumul Taberei, Magistrala 5 Eroilor - Drumul Taberei va fi finalizat. Sistemul de automatizare depinde de decizia instanţei de judecată. Noi nu putem să ne punem în locul instanţei de judecată şi, dacă nu e luată o decizie, contractul, dacă îl semnăm, e lovit de nulitate", a avertizat acesta.În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, partea de infrastructură a metroului din Drumul Taberei este terminată în procent de 99,3%, calea de rulare este finalizată în proporţie de 99%, iar la sfârşitul lunii martie - aprilie va fi finalizată în totalitate."Acest lucru creează premisele ca, începând cu luna mai, să începem probele tehnologice. Finisajele sunt undeva la 67% spre 70%, dar, aşa cum am spus, am făcut o analiză foarte detaliată cu Asocierea Astaldi şi vor fi finalizate până în septembrie-octombrie, cu un amendament că pasajul de legătură cu tramvaiul 41 s-ar putea să mai întârzie. Sunt nouă devieri de făcut şi este puţin mai complicat, dar asta nu va afecta funcţionarea metroului. La finisaje, staţia Râul Doamnei este mai în urmă, iar staţiile care sunt finalizate în proporţie de 100% sunt Romancierilor, Favorit, Orizont. La Râul Doamnei este un acces care nu este finalizat. A fost perioada rece şi nu am putut să îl finalizăm. După ce finalizăm acest acces vom putea să reluăm circulaţia la suprafaţă. La Academia Militară, unde nu este redată circulaţia, va mai dura - acolo avem o constrângere - să fie circulaţia pe minim 3 benzi pe fiecare sens. Vrem să avansăm foarte mult cu lucrările pe care le avem de finisaje structură şi după aceea să facem devierea traficului. Toate lucrările la suprafaţă vor fi terminate eşalonat începând cu luna iunie, iulie", a precizat Şodolescu. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPotrivit acestuia, pe şantierul M5 lucrează în jur de 700-800 de persoane. De asemenea, pentru Magistrala 5, strategia companiei este de a face angajări începând cu luna iunie dacă există şanse de a fi dat metroul în exploatare."Altfel, nu are rost să angajezi şi să îi plăteşti fără să obţii venituri din exploatare. Orice investiţie nouă înseamnă angajare de personal. Noi nu avem personal pe care să îl luăm de la celelalte magistrale şi să îl aducem aici. Va fi personal dedicat pentru Magistrala 5, respectiv 947 de noi angajaţi. Vom face un mix, adică vom lua din cei care sunt cu experienţă să îi aducem pe M5, până îi formăm, dar dimensionarea este aceea pe care v-am spus-o. În ceea ce priveşte deficitul de personal care există la Metrorex, acesta este de 354 de angajaţi, iar după ce se aprobă bugetul vom începe angajarea", a adăugat el.Întrebat ce fel de constrângeri mai există legat de M5, Dumitru Şodolescu a răspuns: "În afară de acest sistem de automatizare şi siguranţă a lucrărilor nu mai avem niciun fel de constrângere. Noi suntem la zi cu plăţile, mai puţin acele despăgubiri stabilite". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Săptămâna aceasta vom plăti 29 de milioane de lei către constructor. Au fost lucrări executate în 2016-2017. Au făcut obiectul unui litigiu în instanţă, s-a obţinut decizia definitivă şi irevocabilă. Probabil în două zile banii vor intra în contul Asocierii", a subliniat directorul.Primul termen avansat pentru metroul din Drumul Taberei a fost 2015. În anul 2011 s-a semnat primul contract, cel pentru partea de structură, iar termenul era de 36 de luni. Astfel, 300.000 de călători ar fi putut fi preluaţi de metrou pe acest tronson Eroilor - Drumul Taberei. Dar, conform şefului Metrorex, sunt învăţăminte care au putut fi trase în urma acestui proiect, astfel încât aceleaşi greşeli să nu fie repetate. Magistrala M5 s-a confruntat cu probleme de avize, probleme de finanţare, probleme de lucrări neprevăzute care au apărut pe parcursul execuţiei lucrărilor."Categoric am avut de învăţat. În primul rând, obţinerea autorizaţiei de construire fără avizele aferente este o mare greşeală. Lucrul acesta s-a întâmplat la M5, avizul de mediu nu a fost obţinut, deşi demersurile au început încă din 2008. Când s-a obţinut avizul de mediu, situaţia s-a schimbat faţă de cum a fost gândită iniţial şi cum a fost scoasă la licitaţie lucrarea. Ştiţi că nu au fost aprobate defrişările în parcul Drumul Taberei, drept urmare s-a schimbat organizarea de şantier şi toate celelalte. Apoi finanţarea. Nu ai finanţare pentru proiect este un lucru absolut clar că nu vei putea să finalizezi. Au fost zeci de luni de zile când practic nu a fost finanţare pentru proiect. După aceea, utilităţile. Dacă nu ai o hartă exactă a utilităţilor, categoric apar lucrări neprevăzute şi înseamnă costuri suplimentare şi timp suplimentar", a detaliat el. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPe Magistrala 5 vor circula pentru început zece trenuri Bombardier, din flota actuală."Avem în pregătire licitaţia pentru achiziţia de trenuri noi. Săptămâna acesta va fi în SEAP. Vom achiziţiona 13 trenuri noi pentru M5 cu fonduri de la BEI'', a mai spus Şodolescu.Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou."Din punct de vedere PSI, toate materiale (folosite la construcţia staţiilor de metrou - n. r) sunt ignifuge, îndeplinesc toate normativele. Din punct de vedere al tehnologiilor de realizare a instalaţiilor, ele sunt de ultimă generaţie. Din punct de vedere PSI, toate materiale (folosite la construcţia staţiilor de metrou - n. r) sunt ignifuge, îndeplinesc toate normativele. Din punct de vedere al tehnologiilor de realizare a instalaţiilor, ele sunt de ultimă generaţie. Din punct de vedere al execuţiei tunelurilor, utilajele de săpat tunele sunt utilaje performante, coordonate, ghidate prin GPS şi este totul automatizat, computerizat. Distanţa între staţii pe M5, tronsonul Eroilor - Râul Doamnei, respectiv Valea Ialomiţei, este undeva la 600 de metri. Unele au 700 de metri, altele au 550 de metri, dar s-a urmărit ca, mă rog, capacitatea acestei linii de transport să fie utilizată la maxim, astfel încât să fie colectat tot bazinul din Drumul Taberei, de aia s-au şi realizat multe accese poziţionate în punctele de interes", a adăugat Constantin Mustăţea, director Investiţii şi Achiziţii, Metrorex.