CFR Cluj l-a dat afară pe Toni Conceicao. Campioana României caută antrenor

16:40

ORGANIZATORUL CONCURSULUI „MAREA DEZLIPEALA”. PARTICIPANTII LA CONCURS 1.1. RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK, Corp B2B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti J40/10882/1996, cod unic de inregistrare RO9060359, legal reprezentata de Mihnea Vasiliu si Richard Toth, in calitate de Administratori, denumita in continuare […] Post-ul REGULAMENT CONCURS LIBERTATEA: “MAREA DEZLIPEALĂ” campanie promoțională apare prima dată în Libertatea.ro.