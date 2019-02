Brexit: Irlanda, 'frustrată' de incapacitatea Marii Britanii de a ratifica acordul cu UE

18:20

Preşedintele grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a anunţat luni, pe Twitter, că i-a trimis o scrisoare preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, prin care i-a cerut să apere integritatea procesului de selecţie pentru funcţia de procuror-şef european şi să le ceară autorităţilor române să garanteze că Laura Codruţa Kovesi va putea participa pe deplin la acesta.Verhofstadt scrie în postarea de pe Twitter de luni că scrisoarea, semnată şi de vicepreşedinta grupului ALDE Sophie In't Veld., face referire la procesul de selecţie a procurorului-şef european, pentru care trei candidaţi au fost reţinuţi pe lista scurtă de către un comitet independent de selecţie."Suntem consternaţi de atacurile autorităţilor române împotriva unuia dintre candidaţii selectaţi şi suntem îngrijoraţi că acestea riscă să submineze integritatea procesului de selecţie. A fost şocant să aflu că o citaţie emisă împotriva dnei Kovesi după ce a fost inclusă pe lista scurtă ar putea s-o împiedice să participe la audieri în Parlamentul European. Este de datoria PE să nu anticipeze rezultatul audierilor care vor avea loc la sfârşitul lui februarie şi să garanteze un proces corect pentru toţi cei trei candidaţi. De aceea, vă solicităm să interveniţi în apărarea procesului de selecţie şi să cereţi autorităţilor române să garanteze că dna Kovesi poate participa pe deplin la audieri şi poate apărea în faţa PE. Atâta timp cât nu a fost acuzată de nimic, ca să nu mai vorbim de condamnare, nu poate fi lipsită de drepturile ei", se menţionează în scrisoare. In light of the attacks by the Romanian Gov against Laura #Kovesi, @SophieintVeld & I have today jointly written to @EP_President, calling on him to defend the integrity of the selection process for the EU's public prosecutor & to guarantee Mrs Kovesi can fully participate. pic.twitter.com/rcXSN5gXnk— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 18, 2019Ceilalţi doi candidaţi aflaţi pe lista scurtă pentru procedura de selecţie a şefului Oficiului procurorului public european (EPPO) sunt Jean-Francois Bohnert din Franţa şi Andres Ritter din Germania. Numărul iniţial de candidaţi a fost de 24.Laura Codruţa Kovesi urmează să fie audiată pe 26 februarie într-o şedinţă comună a comisiilor pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) şi respectiv pentru control bugetar (CONT) ale PE, potrivit unei declaraţii recente a eurodeputatei ALDE Renate Weber.Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat vineri la Parchetul General, unde a fost audiată de procurorii Secţiei de investigare a magistraţilor, într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)