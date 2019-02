Cum o descriu, de fapt, cunoscuții pe Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la “Românii au talent”! Puțini se așteptau la ASTA

13:20

O nouă extragere în loteria bonurilor fiscale a avut loc duminică, 17 februarie. Bonurile câștigătoare la extragerea din februarie sunt cele emise în data 19 ianuarie 2019, cu o valoare de 289 lei. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al C.N. „Loteria Română" (CNLR)