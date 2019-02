Concordia Chiajna - FCSB 0-0 // Gigi Becali a găsit un singur vinovat: „Dă-ți, tată, demisia!”

22:20

Concordia Chiajna și FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0. Mihai Teja a vorbit despre situația lui Adrian Stoian, despre titularul postului de atacant și despre problemele actuale din jocul vicecampioanei.„Păcat că nu am câștigat. Am avut ocazii, dar nu am deschis rapid scorul, apoi am intrat în criză de timp. Mai sunt și zile nu tocmai bune. Nu am fost inspirați în față.Au avut determinare, au alergat, dar nu a fost să fie. ...