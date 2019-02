Tenis: Irina Begu, calificată în sferturile probei de dublu la Budapesta (WTA)

19:00

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a revenit luni la cormorani, un subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă în spaţiul public, pentru a putea justifica importanţa afirmaţiilor făcute în Parlamentul European privind pagubele produse pisciculturii de către aceste păsări.El a prezentat presei un raport al Parlamentului European din anul 2008 referitor la elaborarea unui plan european de gestionare a efectivelor de cormorani, în care se menţiona creşterea de peste 20 de ori în ultimii 25 de ani a acestor efective de păsări, dar şi faptul că acestea sunt responsabile de dispariţia a peste 300.000 de tone de peşte în fiecare an din apele europene."Toată lumea a început să interpreteze în fel şi chip acest lucru, spunând unii că sunt neinspirat, alţi spunând că am vorbit o prostie fără să cunosc. Îmi pare rău că acest grad de necunoaştere a ocupat agenda zilnică la mulţi, unii dintre ei paralel total cu activitatea, paralel total cu interesul ţării, paralel total cu gradul de exprimare. Într-un cuvânt neavând nici în clin, nici în mânecă cu subiectul. O să vă dau un raport referitor la elaborarea unui plan european de gestionare a efectivelor de cormorani pentru minimizarea impactului tot mai mare al acestora asupra efectivelor piscicole, pescuitului şi acvaculturii întocmit de Comisia pentru pescuit, raportor Heinz Kinderman, în data de 10.11.2008. O rezoluţie, practic, a Parlamentului European care spune foarte clar. Din nefericire mulţi nu au cunoscut, din nefericire nu se informează, din nefericire pun în spaţiul public lucruri care introduc preocuparea în zona peiorativă, ceea ce nu este corect. Eu am spus-o foarte clar: m-am dus la Bruxelles cu problemele Romaniei şi pentru problemele României şi ale Uniunii Europene. Eu ştiu ce vorbesc şi niciodată nu scot vreun cuvânt din gură fără ca el să fie legat de o realitate", a explicat Daea, într-o conferinţă de presă.Şeful MADR a citit din acest raport al Parlamentului European care spunea, ca fundamentare, că: "pe teritoriul Uniunii Europene efectivele de cormorani au crescut rapid, de 20 de ori în ultimii 25 de ani, ajungând în prezent la o populaţie totală minimă estimată de 1,7-1,8 milioane de păsări". Acesta a încercat, totodată, să explice poziţia sa faţă de acest subiect în Parlamentul European."Eu am vorbit în Parlamentul European, în prezenţa europarlamentarilor, ca urmare a unei întrebări puse de un europarlamentar excepţional, Norica Nicolai, care ştie foarte bine problema şi face parte din această comisie. Iată ce spune raportul: 'Pentru a se ilustra problema efectivelor piscicole din apele de coastă şi interioare s-a evidenţiat faptul că în condiţiile unui consum zilnic de 400-600 grame de peşte aceste păsări fac să dispară anual peste 300.000 de tone de peşte din apele europene. În multe state membre cantitatea de peşte consumată de cormorani este de mai multe ori mai mare decât producţia obţinută din pescuitul profesionist din apele interioare şi din crescătoriile de peşte de consum". Aşa cum este şi cazul României, unde cormoranii mănâncă mai mult peşte decât românii", a precizat Petre Daea.Raportul exemplifica faptul că 300.000 de tone înseamnă mai mult decât producţia piscicolă de acvacultură din Franţa, Spania, Italia, Germania, Ungaria şi Republica Ceha împreună, iar aceste cifre au fost citate de şeful de la Agricultură.Ministrul a adăugat că rezultatul votului în cazul acestei rezoluţii din Parlamentul European a fost 23 de voturi pentru, 3 împotrivă şi o abţinere."Este aceasta o problemă importantă? Sigur că da. Este aceasta o problemă europeană? Sigur că da. Şi aş vrea să vă spun că 22 de state au cerut cel puţin o dată derogări pentru a reduce efectivele acestor păsări ihtiofage care nu au duşmani naturali şi care se hrănesc cu peşte, fiind duşmanul numărul unu al pisciculturii din România. Este o problemă extrem de serioasă, pe rezoluţie la Parlamentul European, care din nefericire a fost introdusă în peiorativ", a mai spus oficialul MADR.Daea a susţinut că el nu greşeşte niciodată când "ridică o problemă pentru ţară şi în interesul ţării", adăugând că o va rezolva "în bună înţelegere şi pregătire cu Comisia Europeană"."Le spuneam şi atunci şi le spun şi în continuare să fie foarte atenţi la exprimările ministrului Daea. Niciodată nu greşeşte când ridică o problemă pentru ţară şi în interesul ţării. Iată dovada (raportul Parlamentului European n.r.). Cum de altfel în ţară sunt o serie întreagă de profesori universitari sau crescători, ingineri piscicoli care vorbesc despre această situaţie extrem de importantă şi pe care să fiţi siguri că o rezolvăm şi o rezolvăm într-o bună înţelegere şi pregătire cu Comisia Europeană", a mai spus acesta.Nu în ultimul rând, ministrul Agriculturii a anunţat că în martie va avea pe acest subiect o întrevedere cu comisarul pe probleme de mediu, Vella Karmenu, menţionând încă o dată cum i-a comunicat acestuia situaţia gravă cu care se confruntă sectorul piscicol din cauza cormoranilor, folosind metafora: "Cormoranii în România fac baie în piscine"."Ca să evit întrebarea dumneavoastră vă spun de pe acum că, la următorul Consiliu, din martie, înainte de Consiliu voi avea o întrevedere cu comisarul pe probleme de mediu, Vella Karmenu, care a stat aici unde stau eu şi eu am stat în faţa dumnealui, prezentam această situaţie, folosind acea metaforă, acea figură de stil, pentru a înţelege cât de mare este acest fenomen, cât de agravant este pentru ţară, cât de periculos este pentru acest domeniu în care dumneavoastră şi alţii aţi înotat cu interpretările în fel şi chip. Nu este o greşeală a presei, dimpotrivă, vă mulţumesc că aţi pus-o în mişcare în aşa fel încât să poată să se exprime cât mai multă lume şi să poată ieşi la iveală şi aceste documente, să poată să caute cei care sunt interesaţi în arhivele instituţiilor, în aşa fel încât memoria instituţională să poată să le dea argumentele domeniului sau explicaţiile pe care trebuie să le dăm", a continuat Petre Daea.Întrebat de o jurnalistă dacă motivul pentru care revine cu problema cormoranilor este legat de faptul că fiica sa are o fermă piscicolă şi înregistrează pierderi din cauza cormoranilor, Daea a adus un adevărat elogiu fermierilor şi tuturor celor din zona privată, spunând că trebuie "să-i luăm, să-i ducem în spate, că mâncăm din mâinile lor", dar a menţionat şi că este preocupat de "fiecare fermier în parte, indiferent cum îl cheamă şi indiferent al cui e"."Hai, mâncate-ar tata. Lasă-te şi tu de alte probeleme, că tu eşti o fată.... Ţine minte ce îţi spun: eu nu mă feresc de întrebări de genul ăsta. Nu am de ce să mă feresc, că după 50 de ani de zile de muncă, mă ştie lumea şi cât port la pantofi şi cât la cămaşă. Eu sunt preocupat de toate problemele românilor. Sunt preocupat de fiecare fermier în parte, indiferent cum îl cheamă şi indiferent al cui e, pentru că în România, să ştiţi foarte bine că suntem în proprietate privată", i-a răspuns Daea.Ministrul Agriculturii a continuat: "Să-i pupăm pe ăştia care fac asta. Să-i luăm şi să-i ducem în spate că mâncăm din mâinile lor, ei lucrează, ei ne ţin pe noi cu produse, ei ne fac bugetul de stat, prin taxe, prin TVA. Ştiţi ce este TVA. Este o taxă pe valoare adăugată, asta înseamnă producţie marfă vândută şi încasată. Păi, dacă nu ai producţie? Uite, fermierul Rădulescu, îl ţin pe braţe. El când vine la mine nu stă la la uşă. Ştiţi de ce nu stă? Pentru că îl respect. Respect toţi producătorii de bunuri materiale, toată activitatea privată în România trebuie să o respectăm, indiferent cum îl cheamă, indiferent al cui e. I-aş iubi pe toţi, şi îi iubesc pe toţi. Tu, de-ai avea activitate şi ai fi în acest domeniu aş face acelaşi lucru. Şi o fac cu credinţa că fac bine ţării (...). Îţi mulţumesc pentru întrebare că ai reuşit să mă determini să spun ce simt eu pentru acest domeniu extrem de important. Ţara este a noastră, să o păstrăm şi cu matale şi cu mine şi cu copiii noştri (...) pentru ea trebuie să lucrăm", şi-a încheiat pledoaria ministrul Petre Daea. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)