Programele Rabla şi Rabla Plus continuă şi în 2019. Ce spune ministrul Mediului despre înlocuirea timbrului de mediu

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a afirmat, marţi, în comisiile de buget-finanţe, că şi-a propus în acest an să absoarbă fonduri europene cu valori mai mari. În plus, aceasta a anunţat că în 2019 vor continua cele două Programe, Rabla şi Rabla Plus. "Dorim ca şi bugetul AFM să fie extrem de repede aprobat. Vom continua […] Post-ul Programele Rabla şi Rabla Plus continuă şi în 2019. Ce spune ministrul Mediului despre înlocuirea timbrului de mediu apare prima dată în Libertatea.ro.

