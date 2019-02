PSD: ”Încetați politizarea anchetei PENALE împotriva doamnei Kovesi!”

04:30

Diplomatul a vizitat luni Clujul, ocazie cu care a declarat presei că sancţiunile impuse ţării sale de UE sunt „ilegale” şi nu fac altceva decât să „călească” Federaţia Rusă. „Pe noi ne călesc aceste sancţiuni (n.r. - sancţiunile UE). Mai demult am considerat că în Europa, care este un partener economic foarte vechi al nostru, o să găsim întotdeauna mărfurile de care avem nevoie. Şi noi, la rândul nostru, punem la dispoziţia Europei acele mărfuri de care are nevoie. Acum am descoperit că Europa nu este un partener comercial de nădejde, în timp ce Rusia este un partener de nădejde şi în orice caz pune la dispoziţie acele mărfuri pentru care a semnat contractele. Aşa că o parte din acele mărfuri pe care le primeam din piaţa europeană ori le producem noi înşine, ori le primim din alte părţi”, a spus Kuzmin. Ambasadorul rus a vizitat zilele trecute judeţele Maramureş, Sălaj şi Cluj, despre care a spus că este capitala informală a Transilvaniei. Scopul vizitei sale a fost dezvoltarea legăturilor culturale şi economice. Kuzmin a vorbit şi despre vizitarea, la Şimleu Silvaniei, a unei fabrici de vinuri spumante, ale cărei produse puteau fi găsite, în trecut, pe piaţa din Rusia. „În trecut, vinurile spumante puteau fi găsite pe piaţa din Rusia, dar acum, după o perioadă de criză, această producţie renaşte. Am remarcat că sancţiunile care există între Rusia şi UE, din păcate, sancţiuni ilegale din punctul nostru de vedere, nu se prelungesc şi pentru alcool iar atunci, pentru vinurile spumante doar trebuie pus un preţ bun, de concurenţă. Şi atunci, piedicile politice pentru ca produsele să se vândă în Rusia nu există”, a spus ambasadorul. Acesta s-a referit şi la faptul că Rusia a introdus, la rândul ei, ca răspuns la sancţiunile UE, un embargo la producţia agricolă. „Dar acest embargo nu are de-a face cu băuturile alcoolice, inclusiv spumantele. Deci, este posibil acest lucru. Întrebarea este cum să stabilim acest contact. Avem secţiunea economic în cadrul ambasadei şi după aceea trebuie să avem un contact direct”, a afirmat ambasadorul Federaţiei Ruse. De asemenea, în Şimleu Silvaniei Valery Kuzmin a vizitat o fabrică de mobilă, cunoscută pe piaţa rusească drept un producător de calitate, iar la Baia Mare a avut o întâlnire la primărie în cadrul căreia a discutat despre posibilitatea de a include firme ruseşti în dezvoltarea economică a regiunii. „Pornim de la faptul că o asemenea colaborare trebuie să fie reciproc avantajoasă şi trebuie să corespundă normelor legale, inclusiv şi celor de prezervare a mediului. (...) În primul rând, vizita noastră a fost pentru a lua cunoştinţă şi a detecta posibilităţile care există”, a explicat Valery Kuzmin. Ambasadorul rus a avut luni o întâlnire cu conducerea Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi a vizitat Centrul Cultural Rus. Uniunea Europeană a impus îngheţarea bunurilor şi interdicţii de călătorie în UE pentru 164 de persoane şi 44 de entităţi pentru acţiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei. În plus, blocul comunitar a lovit Rusia cu sancţiuni economice care vizează sectoarele financiar, energetic şi al apărării, obstrucţionând în acelaşi timp accesul băncilor la pieţele UE şi limitând unele importuri din blocul comunitar. De asemenea, printre aceste măsuri se află şi o interdicţie asupra comerţului cu arme. Miniştrii de externe ai UE au căzut de acord luni să impună noi sancţiuni asupra unor cetăţeni ruşi în legătură cu criza din Ucraina, a declarat şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, după reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, relatează dpa.Sursa: Agerpres