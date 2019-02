20:40

Secretarul de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Maria Manuela Catrina, a declarat luni, cu ocazia unei vizite efectuate de 30 de experţi în e-guvernare din statele membre ale UE, la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, că "România e căutată ca şi loc pentru IT", subliniind că Iaşiul este o zonă "de nou, de creştere" în domeniu."La noi, în general, vin foarte multe companii care ne întreabă unde să investească. România e căutată ca şi loc pentru IT, iar eu recomand Iaşiul cu inima deschisă, în primul rând pentru că e mult mai mult loc, e zona de nou, e zona de creştere. Dacă punem toţi actorii la masă, zona de administraţie, zona universitară, business, societatea civilă, ecosistemul care se creează va aduce Iaşiul înainte. Sunt foarte multe iniţiative, poate unele insulare, dar a le aduna împreună ţine până la urmă şi de voinţa colegilor din Iaşi şi e pasul următor", a declarat Maria Manuela Catrina.În context, secretarul de stat în ministerul Comunicaţiilor a subliniat că prioritatea preşedinţiei României la Consiliul UE este "cetăţeanul în prim plan", iar conferinţa care va avea loc marţi se înscrie în acest deziderat."Prioritatea preşedinţiei României este să fie cetăţeanul în prim plan. Această conferinţă (despre eGuvernare-n.r) se înscrie în acest deziderat. În primul rând, noi ne-am dorit să aducem la Iaşi oameni care se ocupă de guvernare electronică în ţara lor. Sunt foarte mulţi CEO din ţările europene, tocmai pentru a vedea ce se întâmplă la Iaşi. Să nu fie doar în Bucureşti aşa ceva. Acolo sunt alte evenimente. Relevant este că oamenii aceştia au venit în Iaşi, sunt extrem de plăcut surprinşi de ceea ce au găsit aici.(...) Iaşiul este, în aceste zile, oglinda României digitaleşti. Cred că Iaşiul, văzut de la Bucureşti, are cel mai mare potenţial în domeniu", a declarat luni seara secretarul de stat în ministerul Comunicaţiilor, Maria Manuela Catrina.Ea a menţionat, totodată, că "se întâmplă lucruri foarte interesante în ceea ce priveşte e-guvernarea, atât la nivel naţional, dar şi la nivel local"."Sunt convinsă că mâine (marţi - n.r) se vor vedea lucruri noi, pe care nu le ştiau mulţi. Am descoperit şi eu, de exemplu, că în Iaşi este una din companiile care face o soluţie foarte stabilă pentru zona guvernamentală. Este o gestiune de medicină legală. (...) Sunt foarte multe lucruri care sunt pornite acum, de la proiectul pentru identitate electronică, card de sănătate. Sunt multe proiecte începute. Sunt lucruri care se întâmplă şi, chiar dacă nu se văd, ele se pot întâmpla la nivel local. Sunt lucruri pe care le facem spre zona de mobil şi care pot veni în ajutorul cetăţeanului, el nemaiavând nevoie de competenţe de a folosi un laptop, care e şi scump. Un telefon e mai uşor de folosit de oricine. Sunt foarte mulţi oamenii care nu îşi permit acest lucru şi aceasta este şi ideea: să mutăm pe local şi spre mobil. Am foarte multă încredere în comunităţile locale, în primul rând pentru că sunt mult mai stabile în timp", a declarat secretarul de stat în ministerul Comunicaţiilor.Membrii delegaţiei de 30 de experţi în e-guvernare din statele membre UE au luat parte la o discuţie despre poveştile de succes de la Iaşi din domeniul tehnologiei, despre felul în care interacţionează mediul universitar cu cel de afaceri, în special industria IT, dar şi start-up-urile din domeniu, cu diferitele componente ale comunităţii locale. Cu această ocazie, a fost programată vizitarea a cinci dintre cele mai moderne laboratoare ale facultăţilor componente ale instituţiei de învăţământ superior din Iaşi.Vizita delegaţiei face parte din programul conferinţei ce va avea loc marţi, la Iaşi, în cadrul preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. AGERPRES/(A- autor: Daniela Malache, editor: Diana Dumitru, editor online: Anda Badea)