Adelina Pestrițu se pregătește de nuntă. Va avea două rochii de mireasă | FOTO

George Mendonsa, marinarul care apare într-una dintre cele mai celebre fotografii din istorie, a murit la vârsta de 95 de ani. Bărbatul suferea din cauza unei afecțiuni a inimii, scrie The Independent. Sărutul imortalizat în fotografie a făcut înconjorul lumii. În imagine apar doi tineri care se sărută în Times Square din New York, pe 14