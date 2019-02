Câți bani fac centrele de sport, spa și wellness în România?

Daca mai punem la socoteala si joaca doamnei Ecaterina Andronescu de-a alba-neagra cu orele de sport ale copiilor, ne mai miram oare ca sportul national al romanilor devine consumul regulat de shaorma, covrigi si merdenele, totul asezonat cu Cola sau bere din abundenta?In aceste conditii, intrebarea noastra este: ”Chiar se fac bani de pe urma practicarii sportului in timpul liber de romani?”Nu vrem sa ne intelegeti gresit, ne plac si noua deliciile culinare despre care am vorbit mai sus, insa consumul lor parca imbie la somn si tanjeala, pe cand cu sportul e cu totul altceva. Dupa un pic de miscare, viata prinde ceva culoare, iar analizele statistice merg parca mai usor!Si se pare ca nu suntem singurii care incep sa constientizeze efectele benefice ale sportului, iar situatia in ceea ce priveste practicarea sportului in timpul liber incepe sa se schimbe. Dovada sunt centrele de sport si wellness, care in ultimii 4 ani trecuti de la analiza Eurostat, au inregistrat cresteri semnificative in vanzari si in portofoliul de clienti.Iata, asadar, cum arata un top al primelor patru centre de sport si wellness de la noi din tara: # 1 World Class RomaniaWorld Class este pe liderul absolut in clasamentul cluburilor de sport si wellness, inregistrand in 2017 o impresionanta cifra de afaceri de 109 milioane de RON, cu 58% mai mult fata de anul precedent. CompaniaWorld Class este in continua crestere in ultimii 4 ani, de cand a fost preluata de fondul de investitii cu capital privat Resource Partners, un fond sustinut de diversi investitori institutionali.Astazi, reteaua World Class este prezenta in 6 mari orase ale Romaniei, detine 35 de cluburi in toata tara (dintre care 27 doar in Bucuresti) si peste 60.000 de membri activi (conform informatiilor de pe site-ul companiei). In 2018 si 2019 World Class isi vor continua extinderea, tintind un numar de 40 de cluburi, conform declaratiilor directorului de investitii al Resource Partners, Dan Farcasanu. Probabil ca odata ajunsi la acest numar, cei de la Resource Partner vor fi gata de momentul de exit, adica vanzarea si marcarea profitului cu aceasta investitie.Succesul companiei se datoreaza probabil strategiei folosite, si anume plasarea cluburilor in zone specifice, precum cladiri de birouri si mall-uri, astfel incat accesul la sala sa fie mai usor. Aceasta strategie le-a permis sa incheie parteneriate cu marile companii internationale care acorda angajatilor sai abonamente la sala, ca beneficiu in pachetul salarial.Daca World Class si-a atins tinta de a fi lider pe o piata in crestere, in ceea ce priveste profitabilitatea, compania mai are un pic de asteptat. In 2017 World Class inregistra o pierdere de 6 milioane de RON. Cu 41% mai mica decat in 2016, insa tot pierdere se numeste. # 2 Stejarii Country ClubOcupantii locului doi sunt cei de la Stejarii Country Club, la mare distanta de liderii de la World Class. Deschis in decembrie 2013 de catre omul de afaceri Ion Tiriac, Stejarii Country Club a avut in primul an de functionare vanzari de 15 milioane de RON. Dupa 4 ani, cifra de afaceri s-a dublat, ajungand astfel in 2017 la valoarea de 31 milioane de RON.Stejarii Country Club are un concept diferit fata de World Class, fiind un singur complex exclusivist, desfasurat pe 22.000 mp in Padurea Baneasa. Acesta include, in plus fata de World Class terenuri de tenis, squash, arte martiale, dans si multe alte facilitate. Stejarii Country Club se adreseaza clientelei de lux a capitalei, spre deosebire de World Class, unde clientii sunt in marea majoritate a lor corporatisti.Din punct de vedere al profitabilitatii complexului, Stejarii Country Club a terminat anul 2017 cu o pierdere de 3,5 milioane de RON. In aceste conditii, e interesant de urmarit cum si cand isi va scoate Tiriac cei 18 milioane de euro investiti in acest complex de lux. # 3 Clubul de wellness Pescariu Sports & SpaCu venituri mai modeste fata de primii doi clasati, Clubul de wellness Pescariu Sports&Spa inchide podiumul. In anul 2017, clubul a avut o cifra de afaceri de 14 milioane de RON, cu 16% mai mult fata de anul precedent.Pescariu Sports&Spa are un concept asemanator cu cel al Stejarii Country Club, fiind un complex exclusivist desfasurat pe o suprafata de 57.000 mp, cu servicii si facilitati oferite locuitorilor capitalei cu venituri peste medie.Spre deosebire de primele doua clasate, Pescariu Sports&Spa a incheiat 2017 pe plus, fiind al patrulea an consecutiv in care complexul inregistreaza profit.Rapoartele financiare ale companiei au aratat in 2017 un profit de 900.000 de RON, in scadere totusi fata de anul anterior. # 4 Daimon ClubLocul 4 este ocupat de Daimon Club, un complex amplasat in capitala, in Parcul Tineretului. Are acelasi concept care imbina activitatile de relaxare (fitness, spa, yoga, piscina, masaj, sauna) cu activitatile sportive (fotbal, tenis) si diverse evenimente. Clubul se adreseaza unui public cu venituri medii, iar in 2017 a inregistrat o cifra de afaceri de 3,5 milioane de RON si un profit de 300.000 de RON, amandoua valorile fiind in crestere fata de anul anterior. Se pare totusi ca romanii incep sa realizeze cat de bine este sa practici un sport in timpul liber. Cu atata stres si oboseala in jurul nostru, sportul este una dintre cele mai eficiente metode de a-ti recapata energia si buna dispozitie. Credem cu tarie ca, daca am face cu totii mai mult sport, am fi mai veseli si mai optimisti si nu am mai vedea atatea fete obosite si triste pe strada! Iti recomandam sa citesti si articolul Dependenta de sucuri: Coca-Cola, Pepsi si Romaqua domina Romania.RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri.

