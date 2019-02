Ultimă oră! Schimbare uriașă în privința manualelor școlare! Ecaterina Andronescu a făcut anunțul

18:20

O adolescentă din Oradea are şanse să devină un Mozart al zilelor noastre! Are un talent cu totul special: aşa-numita ureche muzicală absolută. La fel ca vestitul compozitor austriac. Cântă la nu mai puţin de şapte instrumente şi are o voce deosebită. Însă nu muzica clasică este preferata ei.