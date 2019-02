„În dosar apare şi numele lui Ion Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate

17:45

Am făcut un tur de forță. Am vizitat Ploiești, Cluj, Dej, Șimleul Silvaniei, Baia Mare și Bistrița. A fost extrem de obositor, înfiorător, dar nu-mi pare rău. M-am lovit de Romînia reală, care are cu totul și cu totul altă agendă decât cea a guvernanților de la București.