Oprişan, despre Dragnea: Mai face şi el din când în când pe stăpânul partidului

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, a afirmat marţi că are o relaţie principială şi instituţională cu preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea, care "mai face şi el din când în când pe stăpânul partidului", el adăugând şi că PSD este un partid viu, cu structuri care funcţionează.Întrebat la finalul Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD cine se crede stăpânul partidului, Oprişan a spus: "Unii se mai cred stăpâni, dar PSD este cel mai puternic partid din România, funcţionează bine, Guvernul îşi face treaba în sprijinul şi în favoarea românilor".La insistenţele jurnaliştilor, dacă Liviu Dragnea este cel care se crede stăpânul PSD, Marian Oprişan a arătat că "mai greşeşte şi el din când în când, dar e băiat bun".Liderul PSD Vrancea a susţinut că are o relaţie principială, instituţională cu Liviu Dragnea."Eu sunt tot acelaşi Marian Oprişan, şi am experienţa necesară. Liviu Dragnea... adevărul e că de când a ajuns la Bucureşti, s-a cam metamorfozat în preşedintele partidului cu anumite valenţe de... Mai face şi el din când în când pe stăpânul partidului. Dincolo de toate celelalte lucruri, CExN, PSD funcţionează foarte bine, pentru că suntem un partid viu. Dacă n-am fi un partid voi şi n-am avea şi păreri divergente, n-am putea să mergem mai departe", a declarat Oprişan, după şedinţa CExN.El a precizat, pe de altă parte, că în cadrul reuniunii CExN al PSD a cerut restructurarea Guvernului, pentru ca propunerile pentru Ministerele Transporturilor şi Dezvoltării Regionale "să nu mai treacă prin furcile caudine de la Cotroceni. "Şi am considerat că e mai rapidă variantă cu propunerile directe făcute de doamna prim-ministru. (...) Nu am cerut vot pe această chestiune. Noi despre restructurarea Guvernului am mai vorbit, tocmai din cauza faptului că preşedintele României a refuzat să nominalizeze propunerile făcute de PSD. Sigur că restructurarea Guvernului, ca formulă legală şi constituţională, ar fi fost cea mai propice. (...) Programul de guvernare este în parametrii optimi", a argumentat Oprişan.Referindu-se la Răzvan Cuc, liderul PSD Vrancea spune că acesta este capabil să conducă Ministerul Transporturilor. "Am spus doar că nu este un lucru serios mutarea unui coleg de la o organizaţie la o altă organizaţie. (...) Eu am înfiinţat PSD şi am făcut şi un lucru foarte serios la vremea respectivă", a adăugat el.Oprişan a mai menţionat că un Congres al PSD ar trebui să aibă loc în toamna acestui an. "În anul 2019 se finalizează şi mandatul domnului Dragnea şi mandatul conducerii centrale a partidului. Şi evident că în anul 2019 trebuie făcut congres şi trebuie făcute alegeri pentru preşedintele partidului la termen - probabil la sfârşitul lunii octombrie", a mai spus el preşedintele CJ Vrancea. AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Marius Frăţilă)

