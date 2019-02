Marian Oprişan, despre Dragnea: A început să se cam creadă STĂPÂNUL PARTIDULUI

15:30

Luni, Academia de Film americană a anunţat că formaţia Queen, subiectul producţiei nominalizate la categoria cel mai bun film în 2019, va cânta alături de solistul Adam Lambert. „Is this the real life? Is this just fantasy?”, se întreabă moderatorii contului de Twitter al Oscarurilor, făcând referire la celebrul hit „Bohemian Rhapsody”. • „O să zdruncinăm gala Oscarurilor!”, anunţă Adam Lambert pe Twitter, potrivit The Hollywood Reporter. Lambert, care este acum solistul trupei, a cântat prima d...