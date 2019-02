Pepe a făcut dezvăluirea! E vorba despre al treilea copil al lui: ”E mai complicat!”

17:00

Cătălin Botezatu dă de pământ cu Andreea Bălan. Designerul a criticat dur opțiunea artistei de a-și alege hainele pentru o zi obișnuită. În cadrul rubricii, „Aşa da, aşa nu cu Ralu şi Bote”, Raluca Bădulescu şi Cătălin Botezatu comentează ţinutele purtate de vedete pe stradă, în viaţa de zi cu zi. Iar astăzi Andreea Bălan […] The post Cătălin Botezatu dă de pământ cu Andreea Bălan: ”Arată ca un dulăpior” appeared first on Cancan.ro.