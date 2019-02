Curs valutar 20 februarie. Surpriza la casele de schimb! Cat e 1 EURO

19:10

După ce Bianca Drăgușanu a răbufnit în cadrul emisiunii ”Asia Express”, Răzvan Botezatu sare în apărarea prietenei sale. Fostul prezentator TV este mândru de evoluția vedetei din Sri Lanka. Aflată în competiție împreună cu sora ei, Bianca Drăgușanu a clacat în cadrul emisiunii “Asia Express”. Oana trebuia să miroasă unele dintre condimentele din Sri Lanka […] The post Răzvan Botezatu sare în apărarea Biancăi Drăgușanu: ”I s-au pus bețe în roate de la început” appeared first on Cancan.ro.