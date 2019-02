ANTRENOR CFR CLUJ // Surpriză? Nu, strategie! » Ce e în spatele ultimului comunicat emis de CFR Cluj, la miezul nopții trecute

00:00

Cosmin Contra are motive de bucurie. Vlad Chiricheș s-a refăcut și are mari șanse ca joi să reintre în echipa lui Napoli, la partida retur cu Zurich din șaisprezecimile Europa League (3-1 pentru italieni în tur). Accidentat toamna trecută, Chiricheș este anunțat în echipa lui Napoli de Il Mattino. Carlo Ancelotti e decis să ofere minute fotbaliștilor care au evoluat mai puțin în acest an. ...