O PERSONALITATE PE ZI: Medicul Leonida Gherasim

10:10

Cântăreaţa americană Ariana Grande şi-a adjudecat primele trei locuri ale celui mai recent top Billboard Hot 100, dat publicităţii marţi, o premieră de la Beatles, în 1964, informează AFP. Primul loc al topului este ocupat de hitul "7 Rings", care reia tema piesei "My Favorite Things" din comedia muzicală "The Sound of Music", urmat de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" şi de "Thank U, Next".Cele trei melodii fac parte din albumul "Thank U, Next", care a urcat la rândul său pe prima poziţie a Billboard 200 în prima săptămână de la lansare, potrivit acestui top dat publicităţii marţi.Este prima dată când un artist sau un grup a preluat controlul asupra podiumului de la Beatles în 1964. The Fab Four au reuşit această performanţă, în respectivul an, în cinci săptămâni diferite.Pe 4 aprilie 1964, grupul englez a reuşit chiar să ocupe primele cinci locuri în clasamentul single-urilor.Nici un alt artist sau grup nu a reuşit să monopolizeze podiumul de la crearea clasamentului, în 1955."Thank U, Next" a petrecut şapte săptămâni în fruntea Billboard Hot 100, în timp ce "7 Rings" tocmai a terminat a patra sa săptămână pe locul 1.Cu câteva zile în urmă, Ariana Grande a primit primul ei premiu Grammy, la categoria ''cel mai bun album pop'', pentru albumul său anterior "Sweetener".La doar 25 de ani, artista şi-a văzut deja 13 dintre melodii intrând în top 10 şi 4 dintre albume instalându-se pe primul locÎn prima săptămână de la lansare, albumul "Thank U, Next" a fost ascultat pe platformele muzicale de 307 de milioane de ori, un record pentru un album pop. AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Dana Purgaru, editor online: Gabriela Badea)