Veşti bune. Anumiţi pensionari se vor putea angaja. Ce salarii vor primi

Esti in saptamana 38 de sarcina. Daca nu ti-ai facut bagajul pentru maternitate, fa-ti-l si tine-l langa usa. Din clipa in clipa iti vei tine in brate bebelusul, pe care l-ai asteptat 38 de saptamani. Orice nastere de-aici incolo va fi considerata la termen. Citește mai departe...