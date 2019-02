O fetiță din Marea Britanie a murit după ce a mâncat înghețată. O alergie i-ar fi fost fatală

09:10

Problema e că ne-am lăsat purtați de val și am acceptat promisiunea sentințelor, în locul promisiunii de justiție De 15 ani, aproape, din timpul campaniei electorale din 2004, vorbim despre justiție. O facem pasional, zgomotos și, uneori, aproape contondent. N-o facem neapărat și lucid, dar ce mai înseamnă luciditatea în ziua de azi? Problema este […] Post-ul OPINIE | Justiția președinte! PAH, despre ultimii 15 ani, în care am vorbit despre dreptate și legalitate, dar gândul ne-a stat doar la sentințe și pedepse apare prima dată în Libertatea.ro.