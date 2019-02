FOTO | Meghan Markle a încălcat protocolul regal şi a plecat la New York. Cu cine a fost văzută Ducesa de Sussex

Ducesa de Sussex, 37 de ani, a avut parte de câteva zile de relaxare alături de prietenii ei în New York. Ea a zburat pe 15 februarie în SUA, acolo unde a avut parte de multe surprize plăcute din partea celor dragi. Meghan Markle nu mai ajunsese în New York de când s-a căsătorit cu […] Post-ul FOTO | Meghan Markle a încălcat protocolul regal şi a plecat la New York. Cu cine a fost văzută Ducesa de Sussex apare prima dată în Libertatea.ro.

