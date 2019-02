Noi soluţii pentru sprijinirea copiilor cu tulburări din spectrul autist vor fi elaborate de o reţea de organizaţii

13:20

Antrenorul echipei de handbal masculin CSA Steaua, Ovidiu Mihăilă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ediţia 2018-2019 a SEHA League se apropie de final şi îşi doreşte să câştige ultimele două partide, cu Metalurg Skopje şi Zeleznicar Nis."Ne apropiem uşor-uşor de finalul acestei competiţii. Vineri urmează un joc cu Metalurg Skopje şi apoi ultimul cu Zeleznicar Nis... sunt două meciuri pe care vrem să le câştigăm, deşi va fi foarte greu, cu un risc maxim de suprasolicitare a jucătorilor. Asta pentru că azi jucăm cu CSM Bucureşti, iar vineri cu Metalurg. Ultimul meci, cu Izvidac, ne-am dorit foarte mult să-l câştigăm pentru a ne încărca cu lucruri pozitive. De aceea sunt bucuros pentru acea victorie. Ne-a redat un pic zâmbetul, iar acum sper să rezistăm fizic pentru partida cu CSM Bucureşti", a spus el.Tehnicianul susţine că adversara de vineri, Metalurg Skopje, este o echipă tânără, dar în acelaşi timp puternică. "Acum ne simţim bine, am câştigat în deplasare la Izvidac şi ne dorim să continuăm aşa. Metalurg s-a schimbat mult, a încercat să aducă jucători tineri şi să reconstruiască. Este o echipă tânără, dar puternică, joacă foarte repede şi are o apărare bună. În tur am făcut un joc bun şi am câştigat la un gol, deşi aveam probleme şi atunci de lot. Sper să reuşim acelaşi joc din tur şi să câştigăm pentru a termina această competiţie cu fruntea sus. În partida de vineri depindem foarte mult de starea fizică a jucătorilor pentru că nu avem foarte multe opţiuni. Dar eu sper să ne revenim şi să câştigăm", a explicat antrenorul.Ovidiu Mihăilă s-a arătat mulţumit de locul 6 ocupat de echipa sa la prima participare în SEHA League. "În momentul de faţă suntem pe locul 6, iar în faţa noastră sunt 5 echipe care participă an de an în Liga Campionilor. Nu ştiu dacă e mulţumitor pentru club, noi am încercat mereu să dăm o imagine bună echipei. Eu sunt însă mulţumit de acest loc 6. Ne-am fi dorit mai mult, asta e clar, dar a fost imposibil. Pentru prima participare, locul 6 este unul bun. În speranţa că această competiţie va mai exista în programul nostru trebuie să îmbunătăţim lotul. Competiţia este bună, am mai spus-o, dar să avem jucători", a afirmat el.Întrebat dacă în condiţiile actuale ar mai accepta să joace în SEHA League, antrenorul a răspuns: "Atunci a fost o decizie luată puţin în grabă de a juca în SEHA League... poate din dorinţa de a ieşi un pic în prim-plan în handbalul european. Teoretic este nevoie de 25-27 de jucători. Acum dacă sunt întrebat sunt un pic sceptic, neavând un substrat puternic de a susţine această competiţie... deci nu aş participa în SEHA League, mai ales cu lotul pe care l-am avut la început. Era foarte, foarte greu, pentru că nu puteam duce meciuri în ritmul duminică-marţi-joi-sâmbătă. Şi problema nu a fost neapărat legată de meciuri, cât de deplasări. Plecam noaptea la aeroport, ne întorceam la fel... deci asta ne-a măcinat mai mult, deplasările, drumurile, oboseala. Nu traversăm o perioadă bună, sunt foarte multe cauze, însă nu vreau să intru în detaliile astea. Orice lucru negativ care se întâmplă la echipă eu mi-l asum. Orice s-ar întâmpla, principalul vinovat sunt eu şi aşa voi merge până la capăt".Echipa de handbal masculin CSA Steaua întâlneşte, vineri, de la ora 18:15, la Sala Concordia din Chiajna, formaţia Metalurg Skopje, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a SEHA League.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)