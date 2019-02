Turcan: PNL a votat împotriva bugetului; măsura bună privind alocaţiile nu este un argument să-şi schimbe poziţia

15:50

Indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi vor fi, în continuare, asigurate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin grija Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială, iar suma alocată creşte, în 2019, la peste 11 miliarde de lei, de la 4,5 miliarde de lei, în 2018, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi."În urma foarte multor discuţii din spaţiul public, am un lucru foarte clar de precizat: indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu handicap, cum le ştim conform Legii 448/2006, sunt în continuare asigurate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin grija Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială. Doar prestaţiile pentru însoţitori au rămas aşa cum erau începând din anul 2009 în grija UAT-urilor (Unităţi Administrativ - Teritoriale, n.r.), dar s-a schimbat doar titlul în buget, iar finanţarea va fi tot de la centru, suplimentată. Un exemplu avem în faptul că, în anul 2018, am cheltuit de la bugetul de stat 4,5 miliarde de lei, iar la acelaşi capitol în acest an găsim o sumă de peste 11 miliarde de lei. Totodată, avem cuprins în bugetul Ministerului Muncii pe anul 2019 sume necesare şi suficiente pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor asigurate şi plătite prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cum ar fi: indemnizaţii minime pentru pensionari, pensiile pentru agricultori, revoluţionari, foşti deţinuţi politici, persecutaţi etnici, veterani şi văduve de război, funcţionari, parlamentari, membri au uniunilor de creaţie etc", a spus Budăi.Potrivit ministrului Muncii, bugetul pe 2019 al instituţiei pe care o conduce are cuprinse toate sumele necesare creşterilor de salarii şi pensii."Bugetul Ministerului Muncii pentru anul 2019 are în cuprindere toate sumele necesare creşterilor de salarii şi pensii şi toate sumele alocate sunt în mod suplimentar pe toate titlurile bugetului. Este, de asemenea, notabil că, în acest an, după 12 ani, la bugetul de pensii avem un excedent. În cifre, Ministerului Muncii îi este alocată, în anul 2019, suma 25,09 miliarde de lei. Astfel, în această sumă avem asigurate sumele necesare plăţii drepturilor de asistenţă socială, precum indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ajutoarele sociale, alocaţiile de stat pentru copii, alocaţiile pentru familii cu copii mulţi şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutoare pentru încălzire şi alte prestaţii şi indemnizaţii sociale", a afirmat Marius Budăi.De asemenea, bugetul asigurărilor sociale prevede sumele necesare majorării punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie 2019, iar veniturile estimate se ridică în acest an la valoarea de 71,48 miliarde de lei, în creştere cu 12,45% comparativ cu anul anterior."Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prevede sumele necesare majorării punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie 2019, dar şi pentru asigurarea a tot ceea ce înseamnă legea recalculării pensiilor pentru acele persoane care au lucrat în Grupa I şi Grupa a II-a de muncă şi nu au avut punctaj la grupă. Veniturile bugetare estimate în anul 2019 sunt de 71,84 miliarde de lei, în creştere cu 12,45% faţă de anul anterior. În anul 2019 nu avem nevoie de subvenţii de la bugetul de stat pentru plata pensiilor, ceea ce ne arată că măsurile din programul de guvernare au fost bune şi şi-au atins scopul, în pofida tuturor criticilor", a menţionat demnitarul.Ministrul Muncii a făcut referire şi la bugetul asigurărilor de şomaj, despre care a precizat că va consemna un excedent de 2,5 miliarde de lei faţă de anul 2018."Bugetul asigurărilor de şomaj are, de asemenea, un excedent în sumă de 2,25 miliarde de lei, care vine pe fondul scăderii ratei şomajului la un mimim istoric de 3,1% pe anul 2019, situaţie posibilă prin măsurile create prin Programul de guvernare, şi anume prin încurajarea ocupării forţei de muncă. În acelaşi timp, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) are în derulare proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, în valoare de peste 400 de milioane de euro, de stimulare a angajatorilor şi a angajaţilor. De asemenea, se află în procedură de semnare a contractelor alte proiecte în valoare de încă 170 de milioane de euro. Nu în ultimul rând, salariul mediu brut creşte şi în 2019 şi ajunge la 5.163 de lei, faţă de 4.502 lei în 2018 şi de 3.223 lei în 2017", a susţinut Budăi.Acesta a adăugat, totodată, că, pe segmentul de asistenţă socială, ministerul de resort derulează un program prin care sunt suportate salariile asistenţilor sociali din primării."În legătură cu asistenţa socială, am participat recent la întâlnirea Asociaţiei Comunelor din România şi am constatat, acolo, cu surprindere, faptul că unii primari se plângeau că nu au bani să plătească asistenţi sociali. Le-am spus şi dumnealor acolo, repet şi aici, poate mai sunt primari care nu au participat sau nu au urmărit ştirile în ziua aceea. Ministerul Muncii derulează un Program de Interes Naţional (PIN), aprobat prin Hotărârea de Guvern 427/2018, prin care sunt suportate salariile asistenţilor sociali din primării. Din păcate, până la momentul actual, avem zero cereri depuse", a subliniat ministrul.În acest context, Budăi a făcut un apel către primari să depună la Ministerul Muncii cereri pentru plata acestor drepturi.