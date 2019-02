Scandal în Parlament. Doi deputaţi, aproape de bătaie. „După ce l-a premiat Sputnik pentru serviciile aduse ruşilor, azi a sărit la scandal“

09:00

Ce-i putem asigura unui copil din alocație, în fiecare lună? Asta vom încerca să aflăm în reportajul următor. Suntem într-un supermarket şi vom pune în coş strictul necesar pentru copii, dar, evident cu condiţia să ne încadrăm şi în suma primită de la Guvern. Prima oprire. Rafturile cu marfa destinată bebelușilor. 200 de lei ofera, în fiecare lună, alocaţie pentru copiii sub 2 ani, statul român. Ei bine, de aceşti bani, părinţii pot să cumpere trei cutii cu lapte praf, atât cât este necesar unui bebeluş sub 2 ani. Au rămas 35 de lei din care vom cumpăra 20 de scutece. Acestea sunt suficiente doar pentru o săptămână. De luna viitoare, când alocaţia va fi majorată la 300 de lei, părinţii vor putea cumpăra un bax care le-ar putea ajunge copiilor pentru o lună. Pentru copiii mai mari de 2 ani, statul aloca, în fiecare lună, 84 de lei. Am încercat şi noi să ne încadrăm în această sumă. Am cumpărat 500 de grame de caşcaval, 2 litri de lapte, o pâine şi 30 de ouă. Şi dacă ouăle ar ajunge, de exemplu, pâine trebuie, cu siguranţă, mai multă şi vom fi, în acest fel, la limită.