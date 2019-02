Muzicianul care a lansat piesa ”Oh, Ramona! ”, despre film: Se sparg barierele, granițe și chestii

13:30

Lidia Buble trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Răzvan Simion, iar la finalul anului trecut s-a aflat că ei s-au căsătorit în mare secret în timp ce erau într-o vacanță exotică. În timpul relației, cei doi au avut parte și de greutăți, mai ales pentru că artista a fost blamată că ar fi […] The post Care este relația dintre Lidia Buble și copiii lui Răzvan Simion appeared first on Cancan.ro.