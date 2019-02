Brexit: Theresa May salută ''progrese'' în discuţiile cu Bruxellesul

19:40

Lipsa subvenţiilor, poluarea bazinelor, pagubele produse de cormorani şi lipsa compensaţiilor sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă la ora actuală sectorul piscicol din România.În cadrul unui eveniment de promovare a măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM), organizat miercuri la Bucureşti, fermierii piscicoli şi-au prezentat of-urile cu mult patos ministrului Agriculturii, Petre Daea, susţinând în totalitate tonul şi replicile ministrului în problema cormoranilor."Acest produs, peşte, care este cel mai sănătos animal pe care îl punem pe masa consumatorului, nu are niciun fel de sprijin. Trăim cu speranţa că dumneavoastră acolo la Bruxelles, în aceste şase luni cât deţinem preşedinţia Consiliului UE, veţi reuşi să spuneţi pe acel articol 23, pe viitorul program operaţional pentru pescuit, că vrem subvenţie. Vrem cei doi piloni, pilonul de investiţii, din care 30% să meargă la măsuri de mediu pentru aceste compensaţii a pasărilor ihtiofage şi acest pilon I de plăţi directe", s-a adresat ministrului Agriculturi, preşedintele Patronatul Peştelui din România, Mariana Munteanu.La rândul său, Gheorghe Pavel, administratorul unei baze piscicole din Valea Pasărea, judeţul Ilfov, s-a plâns lui Daea de poluarea bazinelor piscicole provenită din oraşul Otopeni şi de la Aeroport, oferindu-i, totodată, un borcan cu apa care este deversată neautorizat în aceste bazine."Noi, cei din Valea Pasărea, întâmpinăm mari probleme cu poluarea din oraşul Otopeni cât şi cu cea a aeroportului. Sunt trei staţii de epurare care deversează neautorizat direct în bazinele piscicole, ceea ce este interzis de lege. Cei de la Garda de Mediu nu iau nici o măsură. Am făcut nenumărate sesizări la Garda de Mediu şi nu iau nicio o măsură. Vă rugăm să ne sprijiniţi cu ceea ce vă stă în putinţă. Am venit acum şi am luat apă de la staţia de epurare. Dumneavoastră consideraţi că asta este apă ce poate fi deversată într-un bazin piscicol? Am făcut sesizare şi către doamna prim ministru, pentru că cei ca la ape degeaba se duc şi îi sancţionează dar nu pentru poluare ci pentru alte tertipuri", a spus Gheorghe Pavel.Radu Manolache, administratorul unei amenajări din Delta Dunării (Lunca, Cherhana Jurilovca), a susţinut că din 39 de ferme piscicole, în prezent mai sunt în zonă doar cinci."Din nefericire vreau să vă anunţ că în Delta Dunării mai sunt 5 ferme piscicole dintr-un total de 39, pe 600 de hectare de luciu de apă, pe care părinţii şi bunicii noştri cu foarte multe sacrificii le-au amenajat pentru producţia de peşte. Eu funcţionez între o colonie de pelicani creţi şi una de cormorani şi nu am văzut pe nimeni de 10 ani de la o societate ornitologică, deşi se bat cu pumnul în piept şi au primit şi 2,4 milioane de euro de la Ministerul Mediului, pentru a face un studiu pentru cormorani. Am investit toţi banii familie mele şi am toate bunurile amanetate pe la bănci ca să pot să încerc să fac piscicultură. Mai sunt 4-5 ferme care mai rezistă acestor atacuri. Îmi plac şi păsările, dar sunt 11 specii, nu numai pelicanii şi cormoranii care mănâncă peşte. Rugămintea mea, în numele piscicultorilor din Deltă care mai supravieţuiesc, sunt compensaţiile pentru pagubele pe care le produc aceste păsări. Dar, acestea trebuie date în fiecare an, nu cum s-a întâmplat în perioada 2007-2013, doar pentru un an, pentru că păsările acestea nu mănâncă doar într-un an şi în patru postesc", a afirmat Radu Manolache.El a povestit cum un cormoran are şapte reuşite din 10 atacuri, iar pelicanii atacă cu ciocul peşte de peste 4 kilograme, invitând televiziunile să facă un film pe acest subiect."Un cormoran este un pescar extraordinar, are 7 reuşite din 10 atacuri, dar ceilalţi peşti mor în câteva zile. Pelicanul aplică lovituri cu ciocul la peşti de peste 4 kilograme, nu cum se spune că mănâncă peşte de un kilogram. Toate lumea spune: 'de ce nu ai făcut un film?' Păi, ce sunt eu Cousteau? Eu nu sunt cameraman. Să vină cei de la presă să facă un film, le dau o ciorbă de pelican şi de cormoran (...) În ceea ce priveşte compensaţia pentru motorină, nu ştiu dacă sunteţi informat, dar să ştiţi că toate motoarele pe barcă sunt pe benzină. (...) De asemenea, nu mai am cu cine lucra, nu am pe cine să angajez. Vă rugăm să încercăm să colaborăm să simplificăm ghidurile (de finanţare pe POPAM n.r.). Eu cred că toţi suntem vinovaţi de situaţia în care am ajuns. Deţinem 25% din suprafaţa piscicolă a Europei şi importăm 90% din peştele de apă dulce", a subliniat administratorul amenajării din Delta Dunării.Ministrul Agriculturii i-a ascultat cu atenţie şi a promis că va înfiinţa un colectiv pentru redresarea sectorului din care o să facă parte şi reprezentanţii acestui domeniu."Pe baza realităţii triste pe care o avem astăzi, resursa este în cumpănă. După ce a fost această explozie mediatică îmi scriu oamenii că merg pe Mureş, pe Arieş şi că timp de trei ani de zile nu au prins un scobar şi nu au luat o mreană, pentru că nu mai sunt aceste specii, pentru că nu am avut o politică în domeniu corectă. Resursa se gestionează în domeniu. Ele trebuie să fie populate şi repopulate într-o proporţie binecunoscută de fermierii piscicoli pentru a avea succes. Depopulând aceste lacuri le-am transformat din locuri de agrement excepţionale în locuri în care stau broaştele, ţânţarii şi şerpii. La MADR, prin ordin al ministrului, voi institui un colectiv pentru redresarea sectorului din care să faceţi parte şi dumneavoastră, reprezentanţi ai sectorului", le-a transmis Petre Daea.Măsura a fost susţinută cu multă vervă de Marian Cuzdrioreanu, preşedintele Asociaţiei Procesatorilor, Importatorilor, Distribuitorilor şi Comercianţilor de Peşte din România - Ro-Fish. "Asta e soluţia. Lucrez de 28 de ani în domeniu. Vreau să vă spun că după strategia din 2007-2013 dacă ne-aţi fi luat în aceste colective şi am fi bătut cu pumnul în masă la UE am fi făcut treabă. Suntem mult prea obedienţi faţă de Comisia Europeană, suntem prea calmi, de aceea suntem aici. (...) Luaţi-ne lângă dumneavoastră să susţinem punctul de vedere", a spus Marian Cuzdrioreanu.Ministrul Agriculturii a participat miercuri, la Bucureşti, la primul eveniment de promovare a măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, organizat de MADR, prin Direcţia Generală de Pescuit (DGP-AMPOPAM) . AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)