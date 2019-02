Un criminal care a șocat întreaga țară cu câțiva ani în urmă a murit în pușcărie

23:20

Otniela a împlinit 29 de ani și a fost sărbătorită la Ferma. Florin Pastramă a pus la cale o petrecere de zile mari. "Am fost surpinsă, mi-aș dori să fiu surprinsă în continuare. Am primit un tort făcut din orez și măr... Nu puteam să mă gândesc să mi se întâmple treaba asta aici", a […]