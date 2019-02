Filmul "Ce-am făcut 100 de ani?" - proiecţie la MNIR

00:00

Hugh Jackman, Pink şi Dua Lipa se numără printre artiştii care vor cânta pe scena Brit Awards, miercuri seară, la Arena O2 din Londra, în cadrul uneia dintre cele mai eterogene ediţii din ultimii ani, potrivit Press Association.Nume mari din industria muzicală se vor reuni pentru a celebra muzica britanică.Artistele domină lista nominalizărilor de anul acesta, Dua Lipa şi Anne-Marie obţinând fiecare câte patru propuneri.Pink va fi prima artistă internaţională recompensată în cadrul galei cu premiul pentru ''contribuţia remarcabilă'' la industria muzicală.Lipa, recompensată cu două trofee Brit la ediţia de anul trecut şi care a obţinut recent două premii Grammy, este nominalizată de patru ori la ediţia din acest an, în cadrul a două categorii. Foto: (c) Vianney Le Caer / APArtista a fost nominalizată pentru hitul său ''IDGAF'' şi colaborarea cu DJ-ul scoţian Calvin Harris, la melodia ''One Kiss'', ambele fiind pe lista scurtă pentru ''cel mai bun single britanic'' şi ''videoclipul anului''.Lipa va urca pe scenă alături de Harris, Sam Smith şi Rag'N'Bone Man.Anne-Marie, care a păşit pe drumul către celebritate după ce a apărut în melodia ''Rockabye'' a celor de la Clean Bandit, alături de Sean Paul, este, de asemenea, nominalizată la patru premii, printre care şi cel pentru ''cea mai bună artistă solo britanică''.Jess Glynne este propusă pentru două trofee, iar Jorja Smith, câştigătoarea de anul trecut a premiului criticilor, are trei nominalizări. Ambele cântăreţe vor cânta în cadrul galei. Foto: (c) Joel C Ryan / APLa capitolul prezenţe masculine, pe lista nominalizaţilor se află cantautorii Smith şi George Ezra, iar Drake şi Eminem vor concura la categoria ''cel mai bun artist internaţional''.Gala de decernare va fi deschisă de actorul de la Hollywood Hugh Jackman, cel care l-a interpretat pe Phineas Taylor Barnum în pelicula ''The Greatest Showman''.Vedeta va da startul ceremoniei cu o melodie din filmul care a dominat topurile din Marea Britanie după lansarea coloanei sonore, în decembrie 2017.Printre artiştii care vor urca pe scenă se mai numără şi Little Mix, grupul The 1975 şi George Ezra.Ceremonia va fi încheiată de artista Pink.Gala va fi prezentată, pentru al doilea an, de actorul de comedie Jack Whitehall.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)