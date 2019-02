Oficial, ANM a făcut anunțul: Se întoarce iarna în toată România. Pe ce dată se întoarce primăvara

18:00

Acum! Incendiu violent in Prahova. Focul a cuprins un adăpost de animale din localitatea Mizil, strada Fefelei. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 400 mp. La locul evenimentului acționează 5 autospeciale de lucru cu apa și spuma. Este vorba despre o ferma de animale, in interior sunt animale surprinse: cai de rasa, vaci