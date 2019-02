Mamă a două fetițe lăsată să sângereze până la moarte: „A zis că nu are de unde să-i dea de mâncare”

Răsturnare de situaţie în cazul gemenelor din Galaţi omorâte la naştere. După 3 ani in care au minţit de frica, fraţii lor au povestit poliţiştilor cum tatăl a înecat copilele, le-a pus in sac şi le-a bagat in frigider.

