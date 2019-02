Schimbare radicală la Antena 1! Ce se întâmplă cu Observatorul

22:50

Încă un pacient care a ajuns la Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti a fost confirmat cu acinetobacter, acesta fiind al cincilea caz. Până în prezent, trei pacienţi care aveau şi această bacterie au murit. „Am început curăţenia în secţia de terapie intensivă, în câteva saloane, ultimul pacient din postopertor va urca mâine în secţia de […] The post Încă un pacient de la Institutul „Marius Nasta” a fost confirmat cu acinetobacter appeared first on Cancan.ro.