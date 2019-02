Dacă banii vorbesc: FCSB - Craiova 5-0! Detaliul la care balanța e într-o proporție covârșitoare de partea roș-albaștrilor

11:00

Dan Alexa, 39 de ani, tehnicianul Dunării Călărași, s-a aflat în această iarnă pe lista lui Gigi Becali pentru a-l înlocui pe Nicolae Dică la FCSB. Mutarea nu s-a realizat din cauza tensiunilor dintre Alexa și MM Stoica.Azi, la GSP Live, Dan Alexa a vorbit despre condițiile pe care i le-a pus lui Gigi Becali pentru a veni la echipa roș-albastră. „Atunci când am vorbit cu Gigi Becali, am spus că am două-trei condiții. ...