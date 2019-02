Cum s-a îmbrăcat Oana Roman la o petrecere mondenă, aseară. Toată lumea și-a dat coate când a văzut-o

09:00

Un bărbat din Suceava și-a găsit sfârșitul, după ce a alunecat pe gheață, când ieșise dintr-un bar. Miercuri, 21 februarie, în jurul orei 09:00, Ivan E., în vârstă de 64 de ani, a decedat la Spitalul Județean Suceava, unde era internat de mai bine de o săptămână. La data de 14 februarie 2019, bărbatul a […] The post Un bărbat din Suceava a murit după ce a alunecat pe gheață, când a ieșit din bar appeared first on Cancan.ro.