Prin ce chin a trecut Ela Crăciun cu primii doi copii: „Plângea până se învinețea!”

Cel puțin 70 de oameni și-au pierdut viețile în urma unui incendiu izbucnit la o clădire din centrul orașului. Imobilul aflat în oraşul vechi al capitalei Dhaka deservea, de asemenea, un depozit de produse chimice. Bilanțul precedent anunțase 41 de morți, însă numărul persoanelor decedate ar putea crește, pe măsură ce pompierii continuă căutările în […]